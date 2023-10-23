Оккупанты создают новую базу ЧФ РФ: в ГУР раскрыли детали

В ГУР подтвердили, что часть кораблей оккупанты переместили в Новороссийск.

Российские кафиры почувствовали угрозу в Крыму после серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины. Сейчас они перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ, то есть "готовят новое место".

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Апостроф TV".

В ГУР подтвердили, что часть кораблей оккупанты переместили в Новороссийск. Несмотря на это, небольшой порт не способен разместить все корабли Черноморского флота РФ. поэтому в кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.

"Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия ― россияне там провели дноуглубляющиеся работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того чтобы обеспечить там базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое [место]", ― отметил представитель ГУР МО Украины.

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По его словам, задача Украины по Крыму остается неизменной.

"Наша задача ― полностью освободить оккупированный Крым. Мы от нее не отступимся. Для этого необходимо уничтожить оккупационную группировку, которая там находится", ― подчеркнул Вадим Скибицкий.

Черноморский флот РФ

В ВМС ВСУ прокомментировали, может ли появиться база Черноморского флота РФ в Абхазии, которую большинство стран признают оккупированной частью Грузии.

Во временно оккупированном Крыму российские военные установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где расположена главная база Черноморского флота.

Оккупационная "власть" в Крыму рассредоточивает корабельный состав ЧФ в Севастополе, спасаясь от новых атак Украины.

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