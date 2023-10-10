Аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ на фронте: детали

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление по нескольким направлениям. В частности, украинские защитники добились успехов вблизи Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении, а также в районе Вербового Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на востоке

Аналитики отмечают, что за прошедшие сутки, 9 октября, в странские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении. Отмечается, что ВСУ продвинулись.

В ISW со ссылкой на украинский Генштаб информируют , что ВСУ преуспели юго-западнее Бахмута — вблизи Клищиевки и Андреевки. Кроме того, возле этих двух населённых пунктов и Богдановки украинские силы отразили российские атаки. Тем временем российские "военкоры" утверждали, что продолжаются тяжелые бои за тактические высоты у железнодорожного полотна Клещиевка-Андреевка.

Ситуация в Донецкой области. Карта боев ISW.

Также украинские военные источники заявили, что российские войска совершили почти 15 неудачных атак к северу от Донецка вблизи Авдеевки и юго-западнее Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Бахмут. Карта боев ISW.

Ситуация на юге

Специалисты Института со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщают, что украинские войска отразили российские атаки в районе Староморского и Левадного. между тем русский "военкор" утверждал, что оккпанты безуспешно атаковали вблизи Никольского и Новодонецкого.

Отмечается, что украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области и продвинулись 9 октября. Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового.

Между тем, один российский "военкор" утверждал, что ВСУ незначительно продвинулись в направлении Копани и между Роботиным и Новоданиловкой. Российские военные блоггеры утверждали, что на линии Роботине-Вербово продолжаются ожесточенные бои.

Запорожская область. Карта боев ISW.

Кроме того, 9 октября российские оккупационные войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Генштаб ВСУ сообщил , что украинские войска отразили наступление России севернее Новопрокоповки.

Как сообщалось, начались 594 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки ВСУ отразили ряд вражеских атак и продолжают наступление на нескольких направлениях. Произошло 39 боевых столкновений.

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