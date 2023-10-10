Зеленский утвердил расходы на оборону Украины

Такие расходы на оборону должны быть предусмотрены в доработанном законопроекте о госбюджете на 2024 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о выделении из госбюджета на оборону государства более 21% ВВП.

Об этом свидетельствует указ президента на сайте главы государства, датированный 9 октября.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 октября 2023 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе Зеленского.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год должен предусмотреть общий финансовый ресурс на оборону Украины в размере не менее 21,6% ВВП.

Напомним, 15 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 трлн грн и расходами общего фонда в размере 3,108 трлн грн.

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