В октябре начнет дорожать хлеб, насколько вырастет цена до конца года

Прогнозируется, что до конца 2023 года в Украине подорожает на 5-10% хлеб. Ожидается повышение цен на весь хлебный ассортимент. В октябре ожидается, что повышение будет в пределах 5%, считает президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Почему подорожает хлеб

По словам Юрия Дученко "главными проблемами украинских пекарей является сохранение высоких цен на пшеницу 2-го класса, которая используется для выпечки хлеба, а также недостаточное ее количество на внутреннем рынке. Сейчас уже можно говорить, что до конца сезона хлебопекарная отрасль может недополучить почти 1 млн тонн пшеницы 2-го класса".

На подорожание хлеба и хлебобулочных изделий влияет также повышение цен на энергоносители и горючее из-за возврата его налогообложения.

Еще одна причина - на сегодняшний день пекари получают низкие зарплаты, поэтому возможность их повышения крайне важна для сохранения кадрового потенциала хлебопекарной отрасли.

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