Как заработать на каштанах: вот оказывается для чего их собирают

Оказывается, что каштаны не просто плоды любимых деревьев киевлян, но и ценное сырье, на котором можно заработать деньги.

Мои соседи начали активно собирать каштаны, причем мешками. Собранные плоды каштанов принимают в пунктах приема вторсырья для переработки.

Сколько стоят каштаны

В пунктах приема вторсырья за 1 кг каштанов дают 1-2 гривны. Продать каштаны можно и через Интернет – цены варьируются от 2 до 10 грн за килограмм.

Покупка каштанов

Для чего используют каштаны

Каштаны перерабатывают и используют в самых разных сферах.

Каштан в фармакологии. Вещества, содержащиеся в каштанах, расширяют суженные артерии, ускоряют кровоток, уменьшают хрупкость капилляров. Поэтому препараты на основе конского каштана широко применяются при лечении сосудистых заболеваний, в частности тромбофлебита, варикоза, экстракт каштана используют при лечении ушибов, различных травм и кровоподтеков.

Широко используют каштаны и в косметологии. Оказывается это незаменимый ингредиент для сохранения красоты и молодости. Средства из каштана:

уменьшают застой крови в поверхностных слоях кожи,

тонизируют, улучшают микроциркуляцию кожи,

уменьшают целлюлит,

уменьшают выпадение волос,

защищают от отрицательного действия ультрафиолета.

Экстракт каштана часто является компонентом «антивозрастной» косметики, поскольку он обладает противоотечными свойствами, стимулирует выработку коллагена, в результате чего уменьшается количество и глубина морщин, повышается тонус кожи и подтягивается овал лица. Каштан также включают в состав шампуней, бальзамов, масок и сывороток, стимулирующих рост волос и препятствующих образованию перхоти.

Каштаны – это корм для животных. По содержанию белка и жиров, питательных веществ каштаны лучше пшеницы и кукурузы. В одном кг каштанов содержится 40 г протеина, 4,8 г кальция и 1,5 г фосфора, поэтому их хорошо ест крупный и мелкий рогатый скот, птица.

В разных странах каштан используется также для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, даже джемов и консервов.

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