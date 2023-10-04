Как заработать на каштанах: вот оказывается для чего их собирают

Оказывается, что каштаны не просто плоды любимых деревьев киевлян, но и ценное сырье, на котором можно заработать деньги.
Мои соседи начали активно собирать каштаны, причем мешками. Собранные плоды каштанов принимают в пунктах приема вторсырья для переработки.
Сколько стоят каштаны
В пунктах приема вторсырья за 1 кг каштанов дают 1-2 гривны. Продать каштаны можно и через Интернет – цены варьируются от 2 до 10 грн за килограмм.
Для чего используют каштаны
Каштаны перерабатывают и используют в самых разных сферах.
Каштан в фармакологии. Вещества, содержащиеся в каштанах, расширяют суженные артерии, ускоряют кровоток, уменьшают хрупкость капилляров. Поэтому препараты на основе конского каштана широко применяются при лечении сосудистых заболеваний, в частности тромбофлебита, варикоза, экстракт каштана используют при лечении ушибов, различных травм и кровоподтеков.
Широко используют каштаны и в косметологии. Оказывается это незаменимый ингредиент для сохранения красоты и молодости. Средства из каштана:
- уменьшают застой крови в поверхностных слоях кожи,
- тонизируют, улучшают микроциркуляцию кожи,
- уменьшают целлюлит,
- уменьшают выпадение волос,
- защищают от отрицательного действия ультрафиолета.
Экстракт каштана часто является компонентом «антивозрастной» косметики, поскольку он обладает противоотечными свойствами, стимулирует выработку коллагена, в результате чего уменьшается количество и глубина морщин, повышается тонус кожи и подтягивается овал лица. Каштан также включают в состав шампуней, бальзамов, масок и сывороток, стимулирующих рост волос и препятствующих образованию перхоти.
Каштаны – это корм для животных. По содержанию белка и жиров, питательных веществ каштаны лучше пшеницы и кукурузы. В одном кг каштанов содержится 40 г протеина, 4,8 г кальция и 1,5 г фосфора, поэтому их хорошо ест крупный и мелкий рогатый скот, птица.
В разных странах каштан используется также для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, даже джемов и консервов.
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