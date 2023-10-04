Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как заработать на каштанах: вот оказывается для чего их собирают

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1138
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как заработать на каштанах: вот оказывается для чего их собирают

Зачем собирать каштаны

Оказывается, что каштаны не просто плоды любимых деревьев киевлян, но и ценное сырье, на котором можно заработать деньги.

Мои соседи начали активно собирать каштаны, причем мешками. Собранные плоды каштанов принимают в пунктах приема вторсырья для переработки.

Сколько стоят каштаны

В пунктах приема вторсырья за 1 кг каштанов дают 1-2 гривны. Продать каштаны можно и через Интернет – цены варьируются от 2 до 10 грн за килограмм.

Покупка каштанов / ©
Покупка каштанов

Для чего используют каштаны

Каштаны перерабатывают и используют в самых разных сферах.

Каштан в фармакологии. Вещества, содержащиеся в каштанах, расширяют суженные артерии, ускоряют кровоток, уменьшают хрупкость капилляров. Поэтому препараты на основе конского каштана широко применяются при лечении сосудистых заболеваний, в частности тромбофлебита, варикоза, экстракт каштана используют при лечении ушибов, различных травм и кровоподтеков.

Широко используют каштаны и в косметологии. Оказывается это незаменимый ингредиент для сохранения красоты и молодости. Средства из каштана:

  • уменьшают застой крови в поверхностных слоях кожи,
  • тонизируют, улучшают микроциркуляцию кожи,
  • уменьшают целлюлит,
  • уменьшают выпадение волос,
  • защищают от отрицательного действия ультрафиолета.

Экстракт каштана часто является компонентом «антивозрастной» косметики, поскольку он обладает противоотечными свойствами, стимулирует выработку коллагена, в результате чего уменьшается количество и глубина морщин, повышается тонус кожи и подтягивается овал лица. Каштан также включают в состав шампуней, бальзамов, масок и сывороток, стимулирующих рост волос и препятствующих образованию перхоти.

Каштаны – это корм для животных. По содержанию белка и жиров, питательных веществ каштаны лучше пшеницы и кукурузы. В одном кг каштанов содержится 40 г протеина, 4,8 г кальция и 1,5 г фосфора, поэтому их хорошо ест крупный и мелкий рогатый скот, птица.

В разных странах каштан используется также для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, даже джемов и консервов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1138
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация