Курс валют на 5 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс гривны на 5 октября.
Национальный банк Украины на четверг, 5 октября, установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 38,60 грн/долл. Таким образом, доллар вырос еще на 1 копейку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 октября 2023 г. следующие:
- 1 доллар – 36,6023 грн;
- 1 евро – 38,4288;
- 1 польский злотый – 8,3021;
- 1 фунт стерлингов – 44,362;
- 1 шведская крона – 3,317;
- 1 швейцарский франк – 39,8826.
Отметим, что сегодня, 4 октября, на межбанке торги открылись на уровне 36,61-36,65 грн/доллар (купля-продажа), евро – 38,54/38,57 грн/евро.
По данным сайта "Минфин", к закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 20 копеек в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70-38,30 грн. Евро продается за 40,80 грн, а покупается за 40,00 грн.
По данным издания, на "черном рынке" (в обменниках) доллар торгуется за 38,17-38,30, евро — 40,45-40,70 грн.
Напомним, что 3 октября, в первый день работы режима управляемой гибкости валютного рынка, официальный обменный курс ослаб на 2 копейки.
Глава Финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заверил, что Украина "имеет все основания" для стабильного курса национальной валюты.
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