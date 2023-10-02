Когда квасить капусту в октябре 2023 года по лунному календарю

Чтобы выбрать удачный день для соления капусты, нужно ориентироваться на зрелость кочанов и фазу луны.

Прежде всего, нужно определить готовность овощей к солению. Зрелый кочан должен быть плотным и упругим. Капусту, в которой много пустот лучше использовать для салата.

Какую капусту лучше не солить

Лучше не засаливать раннюю капусту, молодые маленькие кочаны. Они недостаточно жесткие и дадут мало сока.

Сорта, предназначенные для хранения лучше не использовать для засолки из-за того, что они обычно имеют жесткие листья, которые будут ломаться, а сока не дадут.

Не подходят для закваски «зеленые» сорта, только белокаченные.

Какие фазы луны благоприятны для квашения капусты

Следует выбрать дни по лунному календарю.

Во время полнолуния квасить капусту не стоит, поскольку продукт может стать слишком мягким и пресным. Когда луна спадает, засаливать можно, но этот процесс займет больше времени, поэтому есть вероятность, что капуста хуже просолится. Капуста может получиться кислой, если ее заквасить на новолуние, в заготовку плохо будет хранится.

Таким образом наиболее удачным периодом для заквашивания капусты является растущий месяц. Если засолить капусту именно в этот период, она получится хрустящей, в меру сладкой и кислой и пикантной, будет хорошо сохраняться без потери вкусовых качеств.

Благоприятные для засолки капусты дни в октябре по лунному календарю

Лучше всего будет засолить капусту в следующие дни:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября.

Какие дни неблагоприятны для квашения капусты в октябре 2023 года

Неудачной, скорее всего, получится капуста, если ее засолить 13, 14, 27, 28, 29 октября.

Какие ошибки следует избегать во время квашения капусты

Капусту лучше не квасить в тот же день, что и был срублен кочерыжка. Лучше, чтобы он полежал после срезки одну-две недели.

Использование различных видов соли. Капусту нужно квасить с обычной поваренной солью.

Засолить капусту в неподходящий день лунного календаря.

Капустная соломка плохо утрамбовывается в банке, поэтому заготовка не просаливается так, как нужно.

Недостаточно рассола, капуста темнеет и начинает портиться.

Банка с засоленной капустой поставили в очень холодном помещении, в то время как для того, чтобы капуста забродила, температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов.

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