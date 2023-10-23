Россия обстреляла теплоэлектростанцию – что известно

Российские захватчики обстреляли одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел и заявил, что россияне не уйдут от тактики энергетического террора, однако Украина укрепляет ПВО и ПРО.

"Они надеются, что смогут сломать нас с воздуха. Мы же с партнерами укрепляем нашу ПВО и ПРО. Лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО , а также…", - отметил он.

Напомним, в ДТЭК заявили, что зима будет тяжелее, чем в прошлом году – какие причины.

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