Росія обстріляла теплоелектростанцію – що відомо

Російські загарбники обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл і заявив, що росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору, проте Україна зміцнює ППО і ПРО.

"Вони сподіваються, що зможуть зламати нас з повітря. Ми ж з партнерами зміцнюємо нашу ППО і ПРО. Краща відповідь на дії росіян – вивчення їхніх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО, а також …", - зазначив він.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що зима буде важчою, ніж торік – які причини.

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