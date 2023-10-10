"Военные преступления": Human Rights Watch раскритиковала и ХАМАС, и Израиль

В Human Rights Watch подчеркнули, что законы войны применяются ко всем сторонам конфликта.

Организация Human Rights Watch в Израиле и Палестине раскритиковала планы Израиля о полной осаде Сектора Газы, назвав это "военным преступлением".

Об этом заявил директор Human Rights Watch в Израиле и Палестине Омар Шакир, сообщается на сайте организации.

Омар Шакир осудил и нападения палестинских боевиков ХАМАСа на израильтян, и Израиль за осаду Сектора Газы.

Также читайте Президент Израиля призвал мир признать ХАМАС террористической организацией

"Очевидные умышленные нападения палестинской вооруженной группировки на гражданских лиц, неизбирательные нападения и взятие гражданских лиц в заложники составляют военные преступления согласно международному гуманитарному праву", – говорится в заявлении.

"Отключение израильскими властями электроэнергии в Газе и другие карательные меры против гражданского населения Газы означали бы незаконное коллективное наказание, которое является военным преступлением", — отметил Шакир.

Он подчеркнул, что законы войны применяются ко всем сторонам конфликта независимо от законности начала войны или дисбаланса сил между сторонами.

Напомним, 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что государство планирует взять Сектор Газа в полную осаду. Там не будет ни электроэнергии, ни еды, ни горючего.

Отметим, на вечер 9 октября было известно, что в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 900 человек и еще 2500 были ранены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Страшные зверства ХАМАСа! "Билет в ад" или как фестиваль превратился в резню

Читайте также: