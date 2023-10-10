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Президент Израиля призвал мир признать ХАМАС террористической организацией

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Президент Израиля призвал мир признать ХАМАС террористической организацией

Президент Израиля Ицхак Герцог / Фото: Associated Press

Боевики ХАМАС убивали евреев так же, как это было во время Холокоста, заявил он.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировых лидеров признать ХАМАС террористической организацией.

Соответствующее видео с его обращением сшили в сетиХ.

Он отметил, что людей еврейской национальности так не убивали, как это делали боевики ХАМАС со времен Холокоста.

Кроме того, Герцог заявил, что "с тех самых времен мы не видели сцен, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек загоняли в грузовики и брали в плен".

"ХАМАС перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, которая заходила в дома гражданских на праздники и хладнокровно убивала целые семьи. Молодые и старики, насилуют и сжигают тела, избивают и истязают своих невинных жертв, евреев и мусульман и представителей других вероисповеданий. человечность. Варварство монстров. Не люди – монстры", – заявил Герцог.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
198
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