Астрологический прогноз на 10 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день – ради сохранения внутренней гармонии – желательно, несмотря на его будний статус, провести в одиночестве. Не рекомендуется как приступать к реализации новых проектов, так и отказываться от уже начатых – их необходимо довести до конца.

Символ дня: Черепаха.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый, смарагдовый.

Счастливые камни дня: шпаты, тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому с визитом к врачу медлить не следует. Нельзя производить любые манипуляции с ушами – даже прокалывать их нежелательно. Нужно также отказаться от новых лекарственных препаратов – неизвестно как они повлияют на самочувствие и состояние здоровья в целом.

Питание дня: если нет возможности поголодать и попоститься, нужно хотя бы соблюдать умеренность в еде.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может привести к ухудшению здоровья, особенно это касается давление – как артериального, так и глазного.

Дачные работы дня: хороший день для сбора урожая корнеплодов, фруктов и ягод.

Магия и мистика дня: хороший результат даст гадание на картах Таро.

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают о нынешнем положении дел, только слегка приоткрывая завесу будущего, поэтому вещими их можно назвать с большой натяжкой. Зато они не вызовут проблем с расшифровкой – намеки будут более чем прозрачными.

Табу дня: необходимо максимально осторожно обращаться с водой: к водоемам сегодня лучше не походить.

Цитата дня: «Отдых, покой, тишина, одиночество. Похоже, только очень богатые могут позволить себе такую роскошь, а ведь она ничего не стоит. Странно, что так трудно ее достичь» (Сомерсет Моэм).

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