Астрологічний прогноз на 10 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день – задля збереження внутрішньої гармонії – бажано, незважаючи на його будній статус, провести на самоті. Не рекомендується як розпочинати реалізацію нових проєктів, так і відмовлятися від уже розпочатих – їх необхідно довести до кінця.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: шпати, тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому з візитом до лікаря не варто зволікати. Не можна робити жодні маніпуляції з вухами – навіть проколювати їх небажано. Потрібно також відмовитися від нових лікарських препаратів – невідомо, як вони вплинуть на самопочуття і стан здоров'я загалом.

Харчування дня: якщо немає можливості поголодувати й попоститися, потрібно хоча б дотримуватися помірності в їжі.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може призвести до погіршення здоров'я, особливо це стосується тиску – як артеріального, так і очного.

Дачні роботи дня: гарний день для збирання врожаю коренеплодів, фруктів та ягід.

Магія та містика дня: гарний результат дасть ворожіння на картах Таро.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розповідають про поточний стан справ, лише злегка відкриваючи завісу майбутнього, тому пророчими їх можна назвати з великим перебільшенням. Проте вони не викличуть проблем із розшифруванням – натяки будуть більш ніж прозорими.

Табу дня: необхідно максимально обережно поводитися з водою: до водойм сьогодні краще не наближатися.

Цитата дня: "Відпочинок, спокій, тиша, самотність. Схоже, лише дуже багаті можуть дозволити собі таку розкіш, а вона ж нічого не коштує. Дивно, що так важко її досягти" (Сомерсет Моем).

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