Пентагон закликав Конгрес ухвалити рішення про допомогу для України та Ізраїлю

Пентагон закликав Конгрес США ухвалити рішення про додатки фінансування, щоб військові змогли забезпечити виробництво та закупівлю боєприпасів припасів для України та Ізраїлю.

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Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, інформує Reuters.

"Для нашої здатності підтримувати як ізраїльтян, так і українців одночасно важливим є… додаткове фінансування з боку Конгресу, щоб збільшити наші можливості..., розширити виробництво, а потім також оплатити самі боєприпаси", - сказала Вормут.

Вона висловила надію, що конгресмени ухвалять необхідне рішення. Вормут зазначила, що наразі армія США перебуває на "початкових стадіях" розгляду прохань Ізраїлю про підтримку.

"Але я б сказала, що, так само як ми просуваємося вперед з Україною, ми просуватимемося вперед з підтримкою Ізраїлю", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори від обох партій пропонують прийняти річний пакет військової допомоги для України, який вирішить питання з фінансуванням до проведення виборів президента Сполучених Штатів у 2024 році.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні.

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