Відставка Маккарті дає можливість Путіну підірвати вибори у США – ексомандувач НАТО

На думку військового – це "чудовий день для Путіна".

Адмірал у відставці та колишній верховний головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, заявив, що відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті є " чудовим днем" для президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Hill.

Він також додав, що не бачив такого рівня безладу у відносинах між Вашингтоном і рештою світу за своє життя.

"Я відчуваю, що ми... ніби роз'єднані тут, вдома. У нас є крайні партії з обох сторін, які не хочуть співпрацювати, не хочуть приходити до будь-якої угоди", - сказав Ставрідіс.

Ставрідіс також висловив занепокоєння з приводу того, який сигнал Путіну надсилає відставка спікера напередодні року виборів.

"Чудовий день для Володимира Путіна, коли він бачить, як Конгрес США розриває себе на частини і виявляється неспроможним обрати спікера. Що вирішить робити Путін? Він подвоїть зусилля, щоб підірвати вибори в США", - наголосив адмірал.

Він додав, що вважає, що Путін погіршить і посилить розбіжності між демократами та республіканцями як у суспільстві, так і в Конгресі.

Нагадаємо, Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців.

Тимчасово виконувати обов'язки спікера буде республіканець Патрік МакГенрі.

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