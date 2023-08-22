"Медленная смерть для армии": как изменялись расходы на Вооруженные Силы Украины с 2014 года

Война в Украине длится более 18 месяцев, а с ней растут расходы на защиту и оборону от агрессора. Ежедневно враг тратит миллионы, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Наши воины дают достойный отпор оккупантам, но и мы тратим финансы на эту жестокую войну.

Сайт ТСН.ua выяснял, сколько уже Украина потратила средств на оборону с 2014 года, ведь именно тогда враг напал на нашу землю.

Какими были расходы после вторжения

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Украины в 2022 году составили 44 млрд долларов и за год выросли на 640%.

Это стало самым высоким годовым ростом военных расходов страны, когда-либо зафиксированным в данных института. В результате доля военных расходов ВВП Украины выросла до 34% в 2022 году с 3,2% в 2021 году.

По информации СНБО, в 2022 году на национальную безопасность и оборону Украины по общему и специальному фонду государственного бюджета фактически направлено 1 536,6 млрд гривен, или 32,5% валового внутреннего продукта. Значительную часть поступлений на счета специального фонда государственного бюджета органов сектора безопасности и обороны Украины составляет благотворительная, гуманитарная и международная техническая помощь.

Каким было финансирование Сил обороны в 2022 году / Фото: Фото из открытых источников

О потерянном времени

По словам Игоря Романенко, военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке, заместителя начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.), до 2014 года расходы на армию, к сожалению, были незначительными – около 1% ВВП Украины.

"После 2014 года, когда началась война, и стало понятно, что нужно менять ситуацию вокруг армии, финансирование пытались улучшать. Ведь 1% ВВП это слишком мало. С таким финансированием армия любого государства мира обречена на медленную смерть. Когда президентом Украины стал Порошенко, то на армию выделялось уже 5% ВВП, но это финансирование делилось наполовину – 2,5% на ВСУ и 2,5% на МВД Украины, которое возглавлял тогда Аваков. Чтобы вступить в НАТО, достаточно было выделять на армию 2-3% ВВП и на тот момент такое положение дел всех устраивало. Добавлю, что такое распределение финансов было сделано специально под МВД, потому что вооружение и техника для ВСУ были достаточно дорогостоющими, как и разработки новых образцов вооружения и их закупка. Поэтому я считаю, что тогда делить эти средства в условиях войны было неправильным решением. Это никакой пользы армии не принесло", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Он добавляет, что после того, как президентом стал Зеленский, расходы на армию сначала увеличили до 4% ВВП, а затем до 5%, это было сделано до начала полномасштабной войны.

"Но, к сожалению, уже было потеряно много времени — армия годами удерживалась на этих несчастных 1-2,5%, поэтому уже даже с нормальным финансированием возникли проблемы. Под эти средства в 5% ВВП нужно было поднимать военно-промышленный комплекс чтобы он заработал и другие важные потребности. С учетом того, что за 30 лет независимости, вопросы армии отошли на второй план, мы столкнулись со сложностями, потому что вопрос безопасности и обороны был, к сожалению, для политиков второстепенным. Нам постоянно внушали, что агрессора рядом с нашей границей вроде бы не существует. Теперь мы, к сожалению, платим за такие невзвешенные подходы", — заключает Игорь Романенко.

Как изменялись расходы на армию

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", рассказал сайту ТСН.ua, сколько Украина потратила на армию средств начиная с 2014 года.

Как изменялись расходы на ВСУ с 2014 года/Коллаж ТСН.ua

По его словам, расходы на оборону Украины изменялись следующим образом:

в 2014 году – эта сумма составила примерно 1 миллиард 370 миллионов долларов, по тогдашнему курсу – примерно 15 миллиардов гривен.

в 2015 это уже было более 1 миллиарда 910 миллионов долларов, по тогдашнему курсу — более 40 миллиардов гривен.

в 2016 году – 2 миллиарда 110 миллионов долларов

в 2017 году – 2 миллиарда 650 миллионов долларов

в 2018 году – 3 миллиарда 200 миллионов долларов

в 2019 году – более 4 миллиардов долларов

в 2020 году – более 5 миллиардов 200 миллионов долларов

"В 2021 году расходы на армию снизили, они составили 4 миллиарда 500 миллионов долларов. Но по подсчетам в 2022 году, во время полномасштабного вторжения России в Украину, эти расходы составили более 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Какой-либо конкретной информации по расходам в 2023 году пока нет, но с учетом поддержки нас международными партнерами и разнообразными программами, ориентировочно в 2023 году общие расходы на Силы обороны Украины могут превысить 30 миллиардов долларов", – рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Что говорят в Кабмине?

По данным Кабмина, за первую половину 2023 года правительство выделило на оборонные нужды 672 млрд грн.

"За это же время абсолютно все налоги граждан и бизнеса составили 600 млрд грн. То есть каждая гривна и каждая копейка, которую граждане Украины платят в бюджет, мы сразу направляем на зарплаты военных, технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение нашей армии", — написал в своей странице в социальной сети Денис Шмигаль, премьер-министр Украины.

За первое полугодие 2023 года правительство выделило на оборонные нужды 672 млрд грн / коллаж ТСН,ua

К примеру, только Киев в прошлом году профинансировал 21 воинскую часть почти на 800 млн грн. В этом году 19 воинских частей Киева уже профинансировано более чем на 400 млн грн. Кроме того, на 1,1 млрд грн Киевсоветом уже предусмотрено финансирование программы "Защитник Киева" в 2023 году. Эти средства направляются на комплексную поддержку воинских частей, подразделений Сил обороны и безопасности столицы.

Киев в этом году увеличил финансирование Сил обороны до 5 млрд гривен. Решение было принято на недавней сессии Киевсовета.

Экономисты: средств должно хватить

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра отмечает, что расходы на Силы обороны сейчас являются основными для госбюджета.

"У нас более 60% государственного бюджета направляются на армию. Конечно, часть этих средств с наших налогов, но основная часть — международная помощь. Есть бесплатные гранты, которые не нужно будет возвращать, а есть кредиты, за которые придется рассчитываться. Если говорить о всей финансовой помощи от международных партнеров, то примерно 30% от нее возвращать не нужно, а 70% – это кредиты, которые нужно возвращать. За счет этих денег и финансируется наша армия. За пять месяцев этого года мы потратили на оборону около 700 миллиардов. Без зарубежной помощи этих денег мы не нашли бы", — объясняет сайту ТСН.ua Александр Охрименко.

Он добавляет, что помощь нам поступает, и для волнения оснований нет.

"Все что было запланировано на этот год от США и стран ЕС, они все своевременно нам перечисляют — и гранты, и кредиты. Средства поступают разными путями, но все попадает в одну корзину — госбюджет. Поэтому можно сказать, что в этом году с финансированием армии проблем не будет. А вот что будет в следующем, зависит от решения Конгресса США. Насколько известно, конгрессмены, даже республиканцы, поддерживают Украину и планируют увеличить финансовую помощь", – отмечает Охрименко.

Эксперт подчеркивает, что сейчас несмотря на ракетные удары, многочисленные повреждения большого количества зданий и инфраструктурных объектов, у нас есть деньги на выплаты переселенцам и на строительство временного жилья, тем кто его потерял. Все это делается за деньги, которые мы получаем от западных партнеров.

Эксперт уверяет, что в этом году с финансированием армии проблем не будет / Фото: Associated Press

Что говорят в Минобороны?

В Министерстве обороны Украины, куда мы обратились, чтобы получить ответы о расходах на армию, сайту ТСН.ua заявили, что поднятая тематика касается более широкого круга субъектов Сил обороны Украины, а не только Министерства обороны и Вооруженных Сил.

"Исчерпывающую и всестороннюю информацию о финансировании Сектора безопасности и обороны Украины, может предоставить Министерство финансов Украины, как центральный орган исполнительной власти, обладающий сведениями о бюджетных средствах, выделяемых для мер по отражению вооруженной агрессии российской федерации, финансированию оборонных и стратегических отраслей промышленности и т.д.", — сообщили сайту ТСН.ua в управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Что говорят в Минфине?

"За первые 7 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн (в июле – 150,2 млрд грн), или 59,1% от общей суммы расходов общего фонда госбюджета", - сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе Минфина.

Там добавляют, что средства были направлены на:

денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

"Также сообщаем, что главными распорядителями бюджетных средств являются Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел и другие государственные органы, которые осуществляют руководство соответствующими военными формированиями и правоохранительными органами. Согласно Бюджетному кодексу Украины ответственный исполнитель бюджетных программ в процессе их выполнения обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств на протяжении всего срока реализации соответствующих бюджетных программ в пределах определенных бюджетных назначений", – добавляют в пресс-службе Минфина.

Отметим, что ни в Минфине, ни в Минобороны нам затруднились ответить на вопрос: как именно финансировались Вооруженные силы Украины с 2014 по 2023 годы, хотя в оба министерства были отправлены соответствующие информационные запросы.

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