Прорыв в науке: ученые создали подробный атлас мозга

В него вошли более трех тысяч типов клеток.

Ученые представили подробнейший атлас человеческого мозга в виде каталога из более чем 3 тысяч типов клеток мозга, отвечающих за эмоции, мышление, память и болезни.

Результаты описаны в журнале Science.

Исследователи Каролинского института и Института исследования мозга Аллена проанализировали клетки из более чем 100 срезов мозга, охватив такие ключевые участки как кора головного мозга, гипоталамус, гиппокамп и другие. Чтобы выяснить, на какие типы делятся клетки, ученые исследовали особенности выработки белков более чем в трех миллионах клеток. Так им удалось определить 461 кластер и 3313 подкластеров нейронов и глиальных клеток, которые отличаются морфологически и по функциям.

Выяснив, за что отвечают отдельные кластеры клеток, можно более точно исследовать механизмы работы мозга, отвечающие как за восприятие и обработку информации, а также поведение, так и за развитие неврологических патологий, в частности, болезней Паркинсона или Альцгеймера. Это исследование вышло одновременно с двумя десятками других научных работ консорциума BICCN, посвященных картированию мозга приматов

По словам соавтора исследования молекулярного биолога Стена Линнарссона из Швеции, ствол мозга – относительно малоизученная структура, соединяющая головной и спинной мозг – содержала особенно большое количество типов нейронов.

"Одним из самых больших сюрпризов здесь является то, насколько невероятно сложен ствол мозга", – сказал он.

Нейроны – клетки мозга и нервной системы, которые посылают и принимают сигналы – очень различаются в разных частях мозга, что свидетельствует о разных функциях и истории развития. Сочетание нейронов и других типов клеток также отличалось в каждом участке – некоторые клетки были найдены только в некоторых местах.

Ранее стало известно, что команда ученых из Дублинского колледжа Тринити заявила, что наш мозг может использовать квантовые вычисления. Если открытия подтвердят, оно сможет объяснить, почему наш мозг по-прежнему превосходит суперкомпьютеры в некоторых аспектах.

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