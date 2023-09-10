Исследователь объяснил, что страх делает с организмом

"Сердце в горле", "Бабочки в животе"... Все эти фразы многие используют, чтобы описать страх и тревогу. Вероятно, вы чувствовали тревогу в груди или животе, и ваш мозг обычно не болит, когда вы напуганы. Многие культуры связывают трусость и храбрость больше с сердцем или нутром, чем с мозгом.

Американский психиатр и нейробиолог Араш Джаванбахт, исследующий тревогу, объяснил физиологию страха.

"В то время как ваш мозг развивался, чтобы спасти вас от падающего камня или мчащегося хищника, тревоги современной жизни часто намного абстрактнее. Пятьдесят тысяч лет назад быть отвергнутым племенем могло означать смерть, но плохая работа над публичным выступлением в школе или на работе не будет иметь таких же последствий. Однако ваш мозг может не знать разницы", — сообщил исследователь.

Он подтвердил, что, хотя эмоции зарождаются в мозгу, тело выполняет их приказы.

Есть несколько ключевых областей мозга, активно участвующих в обработке страха.

"Когда вы воспринимаете что-то опасное, будь то направленный на вас пистолет или группа недовольно смотрящих на вас людей, эти сенсорные сигналы сначала передаются на миндалевидное тело", — продолжает исследователь.

Миндалевидное тело – это участок мозга, расположенный у ушей, определяет заметность или эмоциональную актуальность ситуации и то, как на нее реагировать. Когда вы что-то видите, это определяет, стоит ли вам это съесть, напасть на это, убежать от этого или заняться сексом.

Выявление угроз является важной частью этого процесса и оно должно быть быстрым. У ранних людей не было времени на размышления, когда на них устремился лев. Им пришлось действовать быстро. По этой причине миндалевидное тело эволюционировало, чтобы обойти участвующие в логическом мышлении области мозга и может непосредственно привлекать физические реакции. Например, увидев сердитое лицо на экране компьютера, миндалевидное тело может сразу же вызвать ответную реакцию, даже не подозревая об этой реакции.

В ответ на надвигающуюся угрозу млекопитающие часто борются, убегают или замирают.

"Гиппокамп расположен рядом и тесно соединен с миндалиной. Он участвует в запоминании того, что является безопасным, а что опасным, особенно в связи с окружающей средой — это ставит страх в контекст. Например, увидев разъяренного льва в зоопарка и в Сахаре, оба вызывают реакцию страха в миндалине, но гиппокамп вмешивается и блокирует этот ответ, когда вы в зоопарке, потому что вам ничего не угрожает", — объясняет Джаванбахт.

Префронтальная кора головного мозга, расположенная над глазами, в основном участвует в когнитивных и социальных аспектах обработки страха. Например, вы можете бояться змеи, пока не прочтете табличку о том, что змея неядовита, или владелец не скажет вам, что это его дружеский питомец.

Хотя префронтальную кору обычно рассматривают как часть мозга, регулирующую эмоции, она также может научить вас страху в зависимости от вашего социального окружения.

"Например, вы можете нейтрально относиться к встрече со своим боссом, но сразу испытывать волнение, когда коллега рассказывает вам о слухах об увольнении. Многие предубеждения, такие как расизм, коренятся в обучении страху из-за трайбализма", — пишет исследователь.

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Страх и остальное тело

Если мозг решает, что реакция на страх оправдана в определенной ситуации, он активирует каскад нейронных и гормональных путей, чтобы подготовить вас к немедленным действиям. Некоторые из реакций «драйся или беги» — например, повышенное внимание и выявление угроз — происходят в мозгу. Но в теле совершается большинство действий.

Несколько путей готовят разные системы организма к интенсивной физической работе. Моторная кора головного мозга посылает быстрые сигналы мышцам, чтобы подготовить их к быстрым и сильным движениям. К ним относятся мышцы груди и живота, помогающие защитить жизненно важные органы в этих областях. Это может способствовать чувству скованности в груди и животе в стрессовых условиях.

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Все возвращается в мозг

Все телесные ощущения, включая внутренние ощущения от груди и живота, по словам исследователя, передаются обратно в мозг через спинной мозг.

"Ваш и без того тревожный и очень бдительный мозг затем обрабатывает эти сигналы как на сознательном, так и на бессознательном уровнях. Островок – это часть мозга, которая специально участвует в сознательном осознании ваших эмоций, боли и телесных ощущений", – пишет он.

Префронтальная кора головного мозга также участвует в самосознании, особенно путем обозначения и названия этих физических ощущений, таких как чувство скованности или боли в животе, и приписывая им когнитивную ценность, например "это хорошо и пройдет" или "это ужасно".

Эти физические ощущения иногда могут вызвать "петлю растущей тревоги", поскольку они заставляют мозг испытывать больший страх перед ситуацией из-за волнений, которые он испытывает в теле.

Хотя чувство страха и тревоги возникают в вашем мозгу, вы также чувствуете их в своем теле, поскольку ваш мозг изменяет ваши телесные функции. Эмоции происходят как в вашем теле, так и в вашем мозге, но вы осознаете их существование своим мозгом.

"Как рассказывал рэпер Эминем в своей песне "Lose Yourself", причиной того, что его ладони были потные, колени слабые, а руки тяжелые, заключалась в том, что его мозг нервничал", — добавляет исследователь.

Напомним также историю мужчины из КНР, который может считать, что ему очень удалось выжить, после того, как у него дважды ударила молния в течение 5 минут.

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