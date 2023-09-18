Ученые выяснили, сколько работает мозг после остановки сердца

Полученные результаты подвергают сомнению современные представления о том, как функционирует мозг при недостатке кислорода.

Исследователи из Медицинской школы Гроссмана выяснили, мозг начинает нести необратимые повреждения примерно через 10 минут после того, как сердце перестает поставлять ему кислород. Новое исследование позволяет глубже понять, что же происходит в эти критические моменты.

Об этом пишет ScienceAlert.

Исследователи использовали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) — прибор для измерения активности мозга и проверяли уровень кислорода в мозге во время проведения сердечно-легочной реанимации. Это позволило получить представление о том, что происходит в мозге человека, находящегося на грани жизни и смерти.

Из 567 пациентов, участвовавших в исследовании, у 213 сердце начало биться снова.

Несмотря на то, что их сердца не функционировали должным образом, 40% выживших пациентов демонстрировали нормальную или близкую к нормальной активность мозга даже через час после проведения сердечно-легочной реанимации. Это позволяет предположить, что после остановки сердца мозг может продолжать работать в определенном режиме гораздо дольше, чем считалось ранее.

Ранее стало известно, что команда ученых из Дублинского колледжа Тринити заявила, что наш мозг может использовать квантовые вычисления. Если открытия подтвердят, оно сможет объяснить, почему наш мозг по-прежнему превосходит суперкомпьютеры в некоторых аспектах.

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