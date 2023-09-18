Вчені з'ясували, скільки працює мозок після зупинки серця

Отримані результати ставлять під сумнів сучасні уявлення про те, як функціонує мозок за нестачі кисню.

Дослідники з Медичної школи Гроссмана з'ясували, мозок починає зазнавати незворотних ушкоджень приблизно за 10 хвилин після того, як серце перестає постачати йому кисень. Нове дослідження дає змогу глибше зрозуміти, що ж насправді відбувається в ці критичні моменти.

Про це пише ScienceAlert.

Дослідники використовували електроенцефалограму (ЕЕГ) — прилад для вимірювання активності мозку, і перевіряли рівень кисню в мозку під час проведення серцево-легеневої реанімації. Це дало змогу отримати уявлення про те, що відбувається в мозку людини, яка перебуває на межі життя і смерті.

З 567 пацієнтів, які брали участь у дослідженні, у 213 серце почало битися знову.

Незважаючи на те, що їхні серця не функціонували належним чином, 40% пацієнтів, які вижили, демонстрували нормальну або близьку до нормальної активність мозку навіть через годину після проведення серцево-легеневої реанімації. Це дає змогу припустити, що після зупинки серця мозок може продовжувати працювати в певному режимі набагато довше, ніж вважалося раніше.

Раніше стало відомо, що команда вчених із Дублінського коледжу Триніті заявила, що наш мозок може використовувати квантові обчислення. Якщо відкриття підтвердять, воно зможе пояснити, чому наш мозок досі перевершує суперкомп'ютери в деяких аспектах.

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