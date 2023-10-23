Алла Пугачева вместе с детьми уехала с Израиля – росСМИ

Российская певица Алла Пугачева вместе с 10-летними детьми покинула Израиль.

По крайней мере, так утверждают российские пропагандисты. Отмечается, что артистка уехала на Кипр, где она в 2017 году приобрела дом и получила гражданство. В страну Алла Пугачева якобы уехала на неопределенный срок, однако пропагандисты утверждают, что там исполнительница собирается прожить как минимум год.

Сама певица ничего не комментировала. Кроме того, на официальной странице в Instagram Аллы Пугачевой указывается, что местонахождение ее профиля – Израиль.

Профиль Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/alla_orfey

К слову, ранее российские пропагандисты писали, что Максим Галкин вместе с женой и детьми из-за войны сбежал из Израиля. Тогда шоумен заявил, что не собирается покидать страну и будет поддерживать израильтян. Галкин также говорил, что Алла Пугачева и дети тоже будут в Израиле.

Напомним, сам шоумен недавно выехал из страны и уехал на Кипр, а все потому, что 20 октября у него был концерт в Лимассоле. Сейчас же Максим Галкин находится в гастрольном туре.

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