Валерий Меладзе назвал причину развода брата с Верой Брежневой

Певец Валерий Меладзе назвал причину развода своего брата, композитора Константина Меладзе, с певицей Верой Брежневой.

Ранее говорили, что супруги развелись из-за разных взглядов на войну в Украине. Брежнева рассказывала правду о российском вторжении и занималась волонтерством, Меладзе же выбрал молчание. Однако Валерий Меладзе заявил российским пропагандистам, что его брат и певица развелись отнюдь не из-за этого. По словам исполнителя, у экс супругов было немало семейных разногласий, что и дало трещину в браке.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/meladzemusic

"Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — заявил Валерий Меладзе.

Отметим, о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе ходили слухи еще с июня прошлого года. Лишь в начале октября этого года певица официально подтвердила, что они больше не вместе. Экс-супруги не комментируют, что именно стало причиной их разрыва.

Тем временем в Сети убеждают, что в Константина Меладзе появилась любовница. Композитору приписывают роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой. Недавно певица прокомментировала слухи о том, что встречается с Меладзе.

Константин Меладзе и София Тарасова / Фото: instagram.com/meladzemusic

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