Галкин в видео впервые прокомментировал, где находится с Пугачевой

Российский юморист Максим Галкин впервые прокомментировал, где сейчас находится вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и их 10-летними детьми.

К слову, в Сети появились слухи, что супруги якобы 8 октября уехали из Израиля, который атаковала палестинская боевая группировка ХАМАС. В своем Instagram юморист опубликовал видео, в котором объяснил, где находится. По словам шоумена, они всей семьей остались в Израиле и не собираются никуда уезжать.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно, потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Также как мы всегда чувствовали себя в России. Я – еврей по маме, это часть меня, поэтому мы выбрали Израиль. Ни минуты об этом не пожалели. И сегодня, в эти трудные и горестные для Израиля дни, мы здесь. Мы даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Полететь можно, но мы не летим. Мы с Аллой и наши дети – мы можем поддержать народ Израиля", – прокомментировал Галкин.

Также шоумен рассказал, что сейчас в районе, где они живут, относительно спокойно, хотя до этого несколько дней были сирены.

Максим Галкин ответил, где находится с Пугачевой и детьми

"Сегодня у нас понедельник. Сейчас в Израиле относительно тихо в том районе, где мы живем. До этого были несколько дней сирены. Я записываю это видео, чтобы разъяснить и опровергнуть некоторые слухи. Для меня это важно", — добавил Галкин.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле. 7 октября страну атаковали палестинские боевики ХАМАС. Российские пропагандисты сразу начали распространять сплетни о Галкине и Пугачевой. В частности, они заявили, что супруги поспешно сбежали с Израиля.

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