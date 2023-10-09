Евгения Эмеральд разошлась с мужем почти через год после свадьбы на фронте

Украинская защитница Евгения Эмеральд официально подтвердила, что разводится с мужем-военным Евгением Стипанюком почти через год после свадьбы на фронте и через полгода после рождения дочери.

Об этом военная сообщила в Instagram. Она отметила, что они с мужем больше не вместе. Официально развестись пока не могут, ведь их совместной дочери еще нет года.

"Официально. Это – развод. Де-факто я свободная женщина, но согласно законодательству не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободной", — прокомментировала Евгения.

Евгения Эмеральд разводится с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Эмеральд не стала прямо называть причину развода. Однако она объяснила, что в их браке произошло что-то серьезное, после чего она просто не может быть вместе со Стипанюком.

"К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Впоследствии вы все узнаете и поймете мои поступки", — отметила Евгения.

Однако в сторис защитница дала больше понять, что же стало причиной их развода. Евгения намекнула, что дело именно в Стипанюке.

Евгения Эмеральд разводится с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Как вы относитесь к тому, что типа военный человек, который тусит в Киеве (публикует это в Instagram), покупает дорогой автомобиль и хвастается этим на весь Интернет? Ок это? Время ли для этого? Должны ли командиры на такое обращать внимание? Почему по документам человек на нуле, а по факту в салоне авто, МРЭО, гуляет? Я ни одного такого военного не видела, кроме одного… Машину в Киеве покупать ок, а как в суд явиться, то он на нуле и пишет заявления, что не может быть в Киеве, и дело приостанавливают…", — написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд разводится с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Впоследствии Евгения опубликовала переписку с подписчицей, которая написала, что видела его в Крюковщине. Вероятно, речь идет именно о Евгении Стипанюке. К слову, именно он проживает в одном из ЖК, расположенном на территории села. Сама Евгения тоже там находилась, но летом переехала.

"Пятизвездочный отель на нуле прямо в ЖК в Крюковщине. Люди же не дураки", — возмутилась Евгения.

Евгения Эмеральд разводится с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

К слову, Стипанюк отреагировал на пост бывшей жены. Он опубликовал фото, где он якобы находится в Лимане, Донецкой области.

"Моя пятизвездочная гостиница со всеми удобствами, настоящая романтика… Еще и в комплект входят мыши, которые бегают по тебе", — написал Стипанюк.

Пост Евгения Стипанюка / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тем временем Евгения и на это отреагировала. Она отметила, что в Лимане плохая связь, поэтому человек не может быть постоянно в Сети. Кроме того, защитница опубликовала переписку с подписчиками, которые заверили, что видели ее экс-мужа в Киеве.

Евгения Эмеральд разводится с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, Евгения Эмеральд в октябре прошлого года отыграла свадьбу с Евгением Стипанюком на передовой. В апреле у них родилась дочь, которую они назвали Афиной. Уже летом Евгения начала намекать, что они не вместе. Защитница уехала из квартиры, где жила вместе с мужем, и удалила все совместные фото.

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