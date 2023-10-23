Россияне возобновили штурмы Авдеевки: какая ситуация в городе

На подступах к Авдеевке бойцы 59-й бригады имени Якова Гандзюка прикрывают свою пехоту, отражающую штурмы россиян. Военные говорят, что оккупанты возобновили штурмы на город.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

По Авдеевке постоянно работает российская артиллерия, снаряды летают буквально над головами. Одной из целей россиян является захват Авдеевского коксохимического завода.

Однако и ВСУ не остаются в долгу и уничтожают окупантов их же оружием — пушкой "Мста".

"Россияне возобновили штурмы Авдеевки и прямо сейчас слышим постоянные приходы по городу: будь то авиабомб или артиллерии. Наши бойцы прикрывают свою пехоту на том направлении, через которое россияне пытались прорваться в город", — говорит Юлия Кириенко.

Разрушена Авдеевка

Защитники быстро разворачивают "Мсту", заряжают снаряд калибром такого же советского образца – 152 миллиметра. Не дать врагу взять под контроль основные высоты на подступах к Авдеевке – задача минимум для Сил обороны.

"Разведка сообщает, что российская пехота снова двигается на наши позиции. Так что еще один снаряд летит в ее сторону. Главная цель наших бойцов — не дать вражеской пехоте пройти вперед и закрепиться, ведь это может перекрыть пути поставок в украинскую позицию", — отмечает корреспондентка ТСН.

После выстрела украинские артиллеристы должны укрыться в укрытии, ведь может "прилететь" ответ.

"Единственный кто остается наружу – командир Бенджамин. Он слушает небо. Уверенности в том, что все будет хорошо ему придает оберег, сделанный женой. Шеврон с их семейным портретом, который всегда у него на руке", – отмечает Юлия Кириенко.

Авдеевка

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Напомним, ранее корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказывала о сложной ситуации в Авдеевке и эвакуации гражданских.

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