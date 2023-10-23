Экс-регионал Ефремов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву: подробности

Экс-регионал "Партии регионов" Александр Ефремов, обвиняемый в госизмене, после полномасштабного вторжения выехал в Словакию и не возвращался с тех пор.

Об этом говорится в расследовании "Схема".

В расследовании говорится, что в настоящее время эксдепутат находится в Москве.

В частности, удалось установить, что Ефремов зарегистрировался в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на сына эксдепутата – Игоря Ефремова.

"Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость — около четырех миллионов долларов. В Офисе генерального прокурора Украины "Схемам" сообщили, что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся", — говорится в сообщении

В чем обвиняют Ефромова

Бывший глава "Партии регионов" обвиняется в ряде преступлений. Среди них – подозрение в содействии созданию группировки "ЛНР". Кроме того, он помогал захватывать административные здания Луганской ОВА и СБУ в 2014 году.

Еще одно подозрение – в госизмене. В то же время сам Ефремов, эти обвинения отвергает, мол, аргументы не достаточно "неубедительны". Дело по нему находится в стадии судебного разбирательства.

Поездки в Россию

С 2019 года Ефремов неоднократно посещал РФ, в частности как раз накануне полномасштабного вторжения.

Как установили "Схемы" с помощью источников с доступом к данным о пересечении границы, эксдепутат четыре раза ездил туда через "Бачевск". Это пункт пропуска в Сумской области через государственную границу Украины на границе с Россией. В частности, такие выезды зафиксированы в августе и ноябре 2020 года, а также в октябре 2021-го.

В настоящее время Ефремов, по данным расследователей, находится в Москве. В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух столичных апартаментов.

Экс-регионал "Партии регионов" Александр Ефремов

Напомним, нардеп от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич был задержан 15 сентября и получил подозрение в госизмене.

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