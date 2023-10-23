Росіяни поновили штурми Авдіївки: яка ситуація у місті

На підступах до Авдіївки бійці 59-ої бригади імені Якова Гандзюка прикривають свою піхоту, яка відбиває штурми росіян. Військові кажуть, що окупанти поновили штурми на місто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

По Авдіївці постійно працює російська артилерія, снаряди літають буквально над головами. Однією із цілей росіян є захоплення Авдіївського коксохімічного заводу.

Проте і ЗСУ не залишаються у боргу та нищать окупантів їхньою ж зброєю - гарматою "Мста".

"Росіяни поновили штурми Авдіївки і просто зараз чуємо постійні приходи по місту: чи то авіабомб, чи то артилерії. Наші бійці прикривають свою піхоту на тому напрямку, через який росіяни намагались прорватися до міста", - каже Юлія Кирієнко.

Зруйнована Авдіївка

Захисники швидко розгортають "Мсту", заряджають снаряд калібром такого ж радянського зразка - 152 міліметри. Не дати ворогу взяти під контроль основні висоти на підступах до Авдіївки - завдання мінімум для Сил оборони.

"Розвідка повідомляє, що російська піхота знову суне на наші позиції. Отже ще один снаряд летить в її бік. Головна мета наших бійців - не дати ворожій піхоті пройти вперед і закріпитися, адже це може перекрити шляхи постачання до українських позиції", - зазначає кореспондентка ТСН.

Після пострілу українські артилеристи повинні заховатись в укриття, адже може "прилетіти" відповідь.

"Єдиний хто залишається назовні - командир Бенджамін. Він слухає небо. Впевненості в тому, що все буде добре йому надає оберіг, зроблений дружиною. Шеврон з їхнім сімейним портретом, який завжди у нього на руці", - наголошує Юлія Кирієнко.

Авдіївка

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Нагадаємо, раніше кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розповідала про складну ситуацію в Авдіївці та евакуацію цивільних.

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