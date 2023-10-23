Під Авдіївкою загинув мешканець Севастополя через помилку навігатора - подробиці

Під Авдіївкою загинув мешканець Севастополя через збій у роботі навігатора – 40-річний чоловік їхав зі своєю матір'ю з Криму до Луганська, проте техніка завела його під Авдіївку на Донеччині, де точаться бойові дії між Збройними силами України та окупаційною армією Росії.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Чоловік разом зі своєю 65-річною матір'ю виїхав автомобілем Chevrolet Aveo із Севастополя до Луганська в ніч на 20 жовтня. Близько полудня вони вже були у районі Донецька. Однак, далі чоловік збився зі шляху і навігатор їх вивів на трасу "Донецьк – Авдіївка", яка розташована практично на лінії зіткнення.

"Коли чоловік проїжджав населений пункт Спартак, поряд із машиною стався вибух невстановленого боєприпасу. Внаслідок вибуху він загинув, його мати поранень практично не отримала", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Федосєєва.

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