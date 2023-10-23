Екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Сектор Гази: Ізраїль відреагував

Шведська екоактивістка висловилася на підтримку Палестини та сектору Гази.

Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Ґрету Тунберг, яка підтримала палестинців у Секторі Гази.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet із посиланням на заяву міністерства.

"ХАМАС — терористична організація, яка знищила та вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, зокрема дітей, жінок та людей похилого віку, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє її (Ґрету Тунберг - ред.) права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів", — заявило Міністерство освіти Ізраїлю.

20 жовтня Ґрета Тунберг опублікувала фото на підтримку палестинців у Газі, а також заявила: "Світ має висловитися, вимагаючи негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних".

Нагадаємо, екоактивістка Ґрета Тунберг 20 жовтня оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази і закликала до припинення вогню.

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