Коридор затемнень: астролог розповів, чого не варто робити в цей період

Рішення в ці дні можуть змінити ваше життя.

Коридор затемнень розпочався 14 жовтня і закінчиться 28 жовтня місячним затемненням. На думку астрологів, цей коридор має надважливе значення.

Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” розповів експерт з астрології, майстер фен-шуй Давид Векуа.

“14 жовтня — сонячне затемнення, 28 жовтня — місячне затемнення. Коли ці два затемнення розташовані так близько, це називається коридором затемнень. Тобто поруч дві астрономічні події з сильним впливом на енергетику людину”, — сказав він.

Чого не варто робити в цей період

“Під час коридору затемнень у нас трохи викривлена свідомість. До своїх ідей в цей період треба ставитися критично. Тому що свідомість нестабільна в цей час”, — зазначив експерт.

Під час коридору затемнень не варто:

імпульсивно ухвалювати важливі рішення;

переїжджати;

розлучатися;

змінювати роботу чи домовленості;

вирішувати важливі фінансові питання.

На кого більше впливає коридор затемнень?

Давид Векуа зауважив, що коридор затемнень впливає на всіх.

“Але сонячне затемнення більше впливає на чоловіків, тому що Сонце відповідає за свідомість, а Місяць — за підсвідомість. Тобто положення Місяця впливає на припливи і відпливи океану на планеті. А ми на 80% складаємося з води, тому все це на нас дійсно дуже впливає”, — наголосив він.

“Ми фізично не бачимо цього впливу, але відчуваємо його, бо він дуже потужний. Місячне затемнення більше впливає на жінок, тому що жінки часто керуються підсвідомим, вони більш інтуїтивні. А чоловіки більше сконцентровані на загальній логіці”, — розповів майстер фен-шуй.

Як “безболісно” пройти коридор затемнень?

Давид Векуа радить менше зовнішньої активності, бо можна зробити більше помилок.

Аби “безболісно” пройти коридор затемнень:

розслабтеся;

більше відпочивайте;

смачніше їжте;

більше спіть;

приділяйте увагу самопочуттю.

До своїх ідей треба ставитися критично, але вони можуть бути геніальними, підсумував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: До всіх своїх ідей треба ставитись критично! Коридор затемнення диктує свої умови

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про детальний і точний гороскоп Таро на період затемнень восени 2023 року для всіх знаків зодіаку.

Читайте також: