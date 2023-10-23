Окупанти обстріляли ТЕС: в "Укренерго" розповіли подробиці

Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях

У неділю, 22 жовтня, російські окупанти завдали пошкоджень одній з ТЕС на сході. Наразі станція працює, триває заживлення споживачів.

Про це інформує "Укренерго".

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населені пункти.

"Вчора вечірній максимум споживання був на рівні попередньої неділі 15 жовтня. Вироблення електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень", - мовиться у повідомленні.

Енергопостачання споживачів, там, де це можливо, частково відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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В "Укренерго" зазначили, що не бачать підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів.

"Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія - причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", - розповіли в "Укренерго".

Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.

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