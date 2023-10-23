Алла Пугачова разом з дітьми поїхала з Ізраїлю – росЗМІ

Російська співачка Алла Пугачова разом із 10-річними дітьми покинула Ізраїль.

Принаймні так стверджують російські пропагандисти. Зазначається, що артистка поїхала на Кіпр, де вона 2017 року придбала будинок та отримала громадянство. До країни Алла Пугачова нібито поїхала на невизначений термін, однак пропагандисти переконують, що там виконавиця збирається прожити щонайменше рік.

Сама ж співачка нічого не коментувала. Окрім того, на офіційній сторінці в Instagram Алли Пугачової вказується, що місце розташування її профілю – Ізраїль.

Профіль Алли Пугачової / Фото: instagram.com/alla_orfey

До слова, раніше російські пропагандисти писали, що Максим Галкін разом з дружиною та дітьми через війну втік з Ізраїлю. Тоді шоумен заявив, що не збирається покидати країну та підтримуватиме ізраїльтян. Також Галкін говорив, що Алла Пугачова та діти теж будуть в Ізраїлі.

Нагадаємо, сам шоумен нещодавно виїхав з країни та поїхав на Кіпр, а все тому, що 20 жовтня у нього був концерт у Лімасолі. Нині ж Максим Галкін перебуває в гастрольному турі.

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