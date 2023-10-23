Прорив у науці: вчені створили детальний атлас мозку

Вчені представили найдокладніший атлас людського мозку у вигляді каталогу з більш ніж 3 тисяч типів клітин мозку, які відповідають за емоції, мислення, пам'ять та хвороби.

Результати описані у журналі Science.

Дослідники Каролінського інституту та Інституту дослідження мозку Аллена проаналізували клітини з понад 100 зрізів мозку, охопивши такі ключові ділянки як кора головного мозку, гіпоталамус, гіпокамп, мозочок та інші. Щоб з'ясувати, на які типи поділяються клітини, вчені дослідили особливості вироблення білків у понад трьох мільйонах клітин. Так їм вдалося визначити 461 кластер та 3 313 підкластерів нейронів та гліальних клітин, які відрізняються морфологічно та за функціями.

З'ясувавши, за що відповідають окремі кластери клітин, можна точніше дослідити механізми роботи мозку, які відповідають як за сприйняття та оброблення інформації, а також поведінку, так і за розвиток неврологічних патологій, зокрема хвороб Паркінсона чи Альцгеймера. Це дослідження вийшло одночасно із двома десятками інших наукових праць консорціуму BICCN, присвячених картуванню мозку приматів

За словами співавтора дослідження молекулярного біолога Стена Ліннарссона зі Швеції, стовбур мозку – відносно маловивчена структура, що з'єднує головний і спинний мозок – містив особливо велику кількість типів нейронів.

"Одним з найбільших сюрпризів тут є те, наскільки неймовірно складним є стовбур мозку", – сказав він.

Нейрони – клітини мозку і нервової системи, які надсилають і приймають сигнали – дуже різняться в різних частинах мозку, що свідчить про різні функції та історії розвитку. Поєднання нейронів та інших типів клітин також відрізнялося в кожній ділянці – деякі клітини були знайдені лише в певних місцях.

Раніше стало відомо, що команда вчених із Дублінського коледжу Триніті заявила, що наш мозок може використовувати квантові обчислення. Якщо відкриття підтвердять, воно зможе пояснити, чому наш мозок досі перевершує суперкомп'ютери в деяких аспектах.

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