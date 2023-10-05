Вчені дізналися, що відчуває людина за мить до смерті

Група американських учених і лікарів з Нью-Йоркського університету здійснили нове дослідження, заглибившись у твердження про переживання близькі до смерті.

Про це пише nzherald.co.nz.

Під час дослідження вчені спостерігали за 500 пацієнтами, однак лише 53 з них були успішно реанімовані. З них 6 стверджували, що пережили клінічну смерть, а 11 повідомляли про почуття усвідомленості після зупинки серця. Дослідження тривало декілька років і вчені змогли виявити докази того, що мозкові хвилі людей із зупинкою серця збігаються зі спогадами, усвідомленими баченнями та позатілесними переживаннями.

За словами провідного автора дослідження, лікаря інтенсивної терапії та професора медичного факультету охорони здоров'я Сема Парнія, вони з колегами з'ясували, що мозок людини може проявляти ознаки відновлення навіть після тривалої серцево-легеневу реанімацію.

Учасники дослідження, які вижили, також поділилися своїми переживанням, близькими до смерті. Один пацієнт розповів про те, що чув голос бабусі, який попереджав, що йому "ще не час". Інший пацієнт описував безтілесний досвід, коли йому здавалося, що він літає над своїм тілом на лікарняному ліжку.

Вчені дійшли висновку, що цей крихітний період між життям і смертю являє собою час, коли люди відчувають "нові виміри реальності", в яких думки стають різкими і ясними, а рівень свідомості підвищується.

Раніше вчені дізналися, чим пахне смерть.

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