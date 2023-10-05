На Житомирщині покарали чоловіка через секс із племінницею дружини

На суді дівчина та її мати звинуватили чоловіка у тому, що він скористався закоханістю неповнолітньої.

У Житомирській області до 1 року обмеження волі засудили чоловіка через секс із неповнолітньою племінницею його дружини. Дівчина та її мати на суді звинуватили чоловіка у тому, що він просто використав неповнолітню, обіцяючи їй у майбутньому стосунки.

Про це йдеться у вироку Брусилiвського районного суду Житомирської областi.

За даними матеріалів суду, чоловік у липні-серпні займався сексом із неповнолітньою племінницею своєї дружини, яка приїхала до них на літні канікули. Згодом чоловік уже приїжджав до Києва, де мешкала дівчина та вступав з нею в інтимні стосунки.

На суді підозрюваний провину визнав повністю. Він повідомив, що потерпіла гостювала у них під час літніх канікул. Там він займався із нею сексом за її згодою. Згодом він приїжджав до дівчини в Київ та вони продовжили свої стосунки. Він заявив, що у майбутньому не планував нічого серйозного із потерпілою.

Потерпіла дівчина на суді повідомила, що секс із підозрюваним у неї був за її згоди. Неповнолітня зазначила, що їй подобався чоловік її тітки і у неї були до нього почуття, проте він хотів лише інтиму та не планував із нею серйозних стосунків, хоч і обіцяв. Дівчина просила суд суворо покарати колишнього коханого. Мати потерпілої додала, що вважає, що дорослий чоловік використав її доньку.

Дружина підозрюваного повідомила, що в неї з чоловіком є спільна дитина. Коли вона дізналась про те, що у нього був секс із племінницею, то припинила спілкуватись із рідною сестрою та її донькою.

Інші свідки додали, що вони не помічали, що між підозрюваним та потерпілою були якісь стосунки.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до 1 року обмеженні волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області судили місцевого жителя, який спочатку знімав секс-відео зі своєю коханою, а через рік все опублікував у Facebook. Історія кохання пари закінчилась у суді.

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