Що відчувають люди перед смертю: вчені з'ясували

Які навколо смертні переживання можуть відчувати люди, читайте в матеріалі ТСН.ua

Що таке навколо смертні переживання

Навколо смертними переживаннями, або навколо смертний досвід — так вчені називають суб'єктивні переживання людини, яка вижила у ситуації, що загрожувала життю, наприклад, яка побувала в автомобільної аварії чи зазнала інфаркту. Люди кажуть, що відчували вихід із фізичного тіла, ейфорію, їх відвідували містичні видіння.

Як з'ясувала група вчених Данії, Норвегії та Німеччини, результати досліджень яких були представлені на п'ятому конгресі Європейської академії неврології приблизно 10% людей, які пережили ситуацію, що загрожувала їхньому життю, відчували навколо смертні переживання.

Як вивчається навколо смертний досвід

Спеціальна організація, яка займається дослідженням людей, що перебували на межі смерті — Міжнародна асоціація вивчення навколо смертного досвіду для оцінки таких переживань використовують шкалу Грейсона. У ній описані 16 типових навколо смертних відчуттів: відчуття містичного захоплення, вихід із тіла, рух тунелем, відчуття присутності поруч надприродних істот тощо. Інтенсивність кожного з них оцінюється від 0 до 2 балів, які потім підсумовуються.

Дослідники опитали 1034 добровольців з 35 країн. 289 з опитаних розповіли, що відчували на межі смерті. 106 набрали понад 7 балів за шкалою Грейсона, що свідчило про невигаданість їхніх переживань.

Що відчувають люди перед смертю

87% опитаних повідомили про аномальне сприйняття часу, 65% — про підвищення швидкості мислення, 63% — про різке загострення почуттів, 53% — про відчуття виходу з тіла.

73% людей заявили, що навколо смертні переживання видалися неприємними, а 27% добровольцям досвід сподобався. Однак, при перерахунку лише на тих учасників, які набрали понад 7 балів за шкалою Грейсона, з'ясувалося, що серед них навколо смертний досвід позитивно оцінили 53%.

Як вважають вчені, навколо смертні переживання та бачення пов'язані зі змінами мозку в умовах гіпоксії, нестачі глюкози та загибелі клітин. Дослідження, що відбувається з мозком під час смерті та після неї, продовжується. Було встановлено, що після зупинки серця мозок щурів демонструє високочастотну активність, характерну для стану когнітивних процесів протягом 30 секунд після зупинки серця. Спалахи гамма-хвиль, що спостерігалися у щурів після зупинки серця ідентичні тим, які спостерігаються під час вирішення завдань, що потребують максимально зосередженої уваги, охоплюють весь мозок і синхронізують у різних ділянках. Можливо, ці результати поширюються та інших ссавців, зокрема людей.

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