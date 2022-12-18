Что чувствуют люди перед смертью выяснили ученые

Что такое около смертные переживания

Вокруг смертными переживаниями, или вокруг смертный опыт — так ученые называют субъективные переживания человека, который выжил в ситуации, которая угрожала жизни, например, человека, который побыл в автомобильной аварии или перенес инфаркт. Люди говорят, что ощущали выход из физического тела, эйфорию, их посещали мистические видения.

Как выяснила группа ученых Дании, Норвегии и Германии, результаты исследований которых были представлены на пятом конгрессе Европейской академии неврологии, примерно 10% людей, переживших ситуацию угрожающую их жизни, испытывали около смертные переживания.

Как изучается около смертный опыт

Специальная организация, занимающаяся исследованием людей, находившихся на грани смерти, — Международная ассоциация изучения около смертного опыта для оценки таких переживаний используют шкалу Грейсона. В ней описаны 16 типичных около смертных ощущений: ощущение мистического восхищения, выход из тела, движение туннелем, ощущение присутствия рядом сверхъестественных существ и т.п. Интенсивность каждого из них оценивается от 0 до 2 баллов, которые затем суммируются.

Исследователи опросили 1034 добровольца из 35 стран. 289 из опрошенных рассказали, что чувствовали на грани смерти. 106 набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, что свидетельствовало о не выдуманности их переживаний.

Что чувствуют люди перед смертью

87% опрошенных сообщили об аномальном восприятии времени, 65% – о повышении скорости мышления, 63% – о резком обострении чувств, 53% – об ощущении выхода из тела.

73% людей заявили, что около смертные переживания оказались неприятными, а 27% добровольцам опыт понравился. Однако при пересчете только на тех участников, набравших более 7 баллов по шкале Грейсона, выяснилось, что среди них около смертный опыт положительно оценили 53%.

Как считают ученые, около смертные переживания и видения связаны с изменениями мозга в условиях гипоксии, недостатка глюкозы и гибели клеток. Исследование с мозгом во время смерти и после нее продолжается. Было установлено, что после остановки сердца мозг крыс демонстрирует высокочастотную активность, характерную для состояния когнитивных процессов в течение 30 секунд после остановки сердца. Вспышки гамма-волн, который наблюдаются у крыс после остановки сердца идентичны тем, которые наблюдаются при решении задач, требующих максимально сосредоточенного внимания, охватывают весь мозг и синхронизируют в разных участках. Возможно, эти результаты распространяются и на других млекопитающих, в том числе людей.

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