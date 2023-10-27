Еще из одной области будут принудительно эвакуировать детей

Детей будут вывозить с одним из родителей или опекуном.

В Харьковской области будет проведена принудительная эвакуация семей с детьми из трех громад Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, принудительно эвакуируют семьи из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад. Они находятся под постоянными обстрелами оккупантов. Детям будет запрещено въезжать в населенные пункты в этих общинах.

Синегубов уточнил, что семьи с детьми увезут из: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подоли. В этих населённых пунктах находятся 275 детей.

"Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, из Херсона принудительно эвакуируют семьи с детьми. В целом речь идет об эвакуации уже из 34 населенных пунктов, где наиболее непростая ситуация с безопасностью. Ведь теперь в перечень добавили еще 23 населенных пункта, где остаются 802 ребенка.

Также из восьми населенных пунктов Донецкой области эвакуируют детей к началу холодов. Речь идет о населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов. Их вывезут в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

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