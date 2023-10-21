Експерт спрогнозував, до чого Лукашенко готує свою армію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останні два роки не припиняє підготовку до військових дій. Зокрема, це робиться з метою демонстрації обороноздатності або можливості ведення бойових дій.

Думку про це висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ голова руху “За Свабоду” Юрій Губаревич.

“Ця підготовка не припиняється вже останні два роки, навчання в Білорусі проводять просто день у день. Якщо якісь анонсують короткострокові навчання, вони продовжуються, а далі переростають у наступні. Така загальна військова істерія — це характеристика режиму Лукашенка останніх років. На тлі війни Росії з Україною він намагається зайняти якусь власну нішу”, — розповів Губаревич.

Попри це, за його словами, у багатьох країн виникають сумніви, чи здатна Білорусь взагалі вести будь-які бойові дії.

“Найголовніше завдання — це демонстрація обороноздатності або можливості ведення воєнних дій, тому що у найближчих сусідів, і навіть у громадян Білорусі виникають великі сумніви щодо того, що білоруська армія, яка жодного разу не брала участі в реальних бойових діях, зможе комусь протистояти. І мета навчань продемонструвати якраз таки зворотне”, — вважає Губаревич.

Він також зазначив, що в Росії добре обізнані про реальний стан справ у білоруській армії.

“Маючи широку агентурну мережу в держструктурах Білорусі, вони знають реальні здібності армії Олександра Лукашенка. Але можна замилити очі найближчим соратникам або частині громадян, які ще покладають надії на Лукашенка. Хоча таких дуже мало в Білорусі”, — сказав гість ефіру.

На його думку, білоруський диктатор прагне показати, що він — єдиний захист і опора, що довкола вирують події, які можуть нести певну загрозу і Білорусі. І нібито наявність “сильної руки” в особі Лукашенка здатна захистити громадян від можливих загроз.

“Основна цільова група — це його прихильники і ті, на чию підтримку він розраховує”, — доповнив Губаревич.

Додамо, у Білорусі планують ухвалити низку важливих змін для військовозобов'язаних, серед них - повістка за СМС-повідомленням.

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