Эксперт спрогнозировал, к чему Лукашенко готовит свою армию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко последние два года не прекращает подготовку к военным действиям. В частности, это делается для демонстрации обороноспособности или возможности ведения боевых действий.

Мнение об этом высказал в эфире телеканала FREEДОМ глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич.

“Эта подготовка не прекращается уже последние два года, обучение в Беларуси проводят просто изо дня в день. Если анонсируют краткосрочные учения, они продолжаются, а дальше перерастают в последующие. Такая всеобщая военная истерия — это характеристика режима Лукашенко последних лет. На фоне войны России с Украиной он пытается занять какую-то нишу», — рассказал Губаревич.

Несмотря на это, по его словам, у многих стран возникают сомнения, способна ли Беларусь вообще вести какие-либо боевые действия.

«Самая главная задача — это демонстрация обороноспособности или возможности ведения военных действий, потому что у ближайших соседей, и даже у граждан Беларуси возникают большие сомнения в том, что белорусская армия, ни разу не участвовавшая в реальных боевых действиях, сможет кому-то противостоять. И цель учений продемонстрировать как раз обратное», — считает Губаревич.

Он также отметил, что в России хорошо осведомлены о реальном положении дел в белорусской армии.

Имея широкую агентурную сеть в госструктурах Беларуси, они знают реальные способности армии Александра Лукашенко. Но можно замылить глаза ближайшим соратникам или части граждан, еще надеющихся на Лукашенко. Хотя таких очень мало в Беларуси”, — сказал гость эфира.

По его мнению, белорусский диктатор стремится показать, что он — единственная защита и опора вокруг бушующих событий, которые могут нести определенную угрозу и Беларуси. И якобы наличие "сильной руки" в лице Лукашенко способно оградить граждан от возможных угроз.

"Основная целевая группа — это его поклонники и те, на чью поддержку он рассчитывает", — дополнил Губаревич.

В Беларуси планируют принять ряд важных изменений для военнообязанных, среди них — повестка по СМС-сообщению.

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