ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення українського народу.
Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він подякував ПАРЄ та назвав це рішення відновленням історичної справедливості.
"Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", - зазначив глава держави.
Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що ПАРЄ також закликала всі країни-члени Ради Європи та інші парламенти визнати Голодомор геноцидом українського народу.
"Я дякую ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу. Важливо також, що ПАРЄ закликала всі країни Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це морально, історично та політично правильний вчинок", - сказав Кулеба.
Що відомо про резолюцію ПАРЄ щодо України
ПАРЄ ухвалила резолюцію під назвою "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі" (73 голосів – за, 1 – проти).
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що документ поновлює підтримку усіх ключових міжнародних ініціатив України: від Формули Миру та створення Спецтрибуналу до Кримської платформи.
Також Асамблея назвала незаконні фейкові вибори та референдуми, організовані РФ на окупованих територіях України як такі, що є використанням політичних свобод у військових цілях.
Окрім того, організація засудила рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи, як спробу подальшої мілітаризації торгівлі та продовольства.
"У цьому контексті Асамблея вирішила визнати Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації, мови та культури. Ще один голос на підтримку України на міжнародній арені", – зазначила Кравчук.
Нагадаємо, що Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу.
У липні цього року Сенат Італії і Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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