ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинского народа.
Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он поблагодарил ПАСЕ и назвал это решение восстановлением исторической справедливости.
"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", — отметил глава государства.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ПАСЕ также призвала все страны-члены Совета Европы и другие парламенты признать Голодомор геноцидом украинского народа.
"Я благодарю ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа. Важно также, что ПАСЕ призвала все страны Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это морально, исторически и политически правильный поступок", — сказал Кулеба.
Что известно о резолюции ПАСЕ по Украине
ПАСЕ приняла резолюцию под названием "Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе" (73 голосов – за, 1 – против).
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что документ возобновляет поддержку всех ключевых международных инициатив Украины: от Формулы Мира и создания Спецтрибунала до Крымской платформы.
Также Ассамблея назвала незаконные фейковые выборы и референдумы, организованные РФ на оккупированных территориях Украины как являющимися использованием политических свобод в военных целях.
Кроме того, организация осудила решение Кремля выйти из Черноморской зерновой инициативы как попытку дальнейшей милитаризации торговли и продовольствия.
"В этом контексте Ассамблея решила признать Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинской нации, языка и культуры. Еще один голос в поддержку Украины на международной арене", – отметила Кравчук.
Напомним, что Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира.
В июле этого года Сенат Италии и Палата представителей Нидерландов признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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