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ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

ПАСЕ назвала Голодомор актом геноцида украинского народа / Фото: Сайт президента Украины

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинского народа.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил ПАСЕ и назвал это решение восстановлением исторической справедливости.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", — отметил глава государства.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ПАСЕ также призвала все страны-члены Совета Европы и другие парламенты признать Голодомор геноцидом украинского народа.

"Я благодарю ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа. Важно также, что ПАСЕ призвала все страны Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это морально, исторически и политически правильный поступок", — сказал Кулеба.

Что известно о резолюции ПАСЕ по Украине

ПАСЕ приняла резолюцию под названием "Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе" (73 голосов – за, 1 – против).

© Twitter/Дмитрий Кулеба
Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что документ возобновляет поддержку всех ключевых международных инициатив Украины: от Формулы Мира и создания Спецтрибунала до Крымской платформы.

Также Ассамблея назвала незаконные фейковые выборы и референдумы, организованные РФ на оккупированных территориях Украины как являющимися использованием политических свобод в военных целях.

Кроме того, организация осудила решение Кремля выйти из Черноморской зерновой инициативы как попытку дальнейшей милитаризации торговли и продовольствия.

"В этом контексте Ассамблея решила признать Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинской нации, языка и культуры. Еще один голос в поддержку Украины на международной арене", – отметила Кравчук.

Напомним, что Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира.

В июле этого года Сенат Италии и Палата представителей Нидерландов признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Дата публикации
Просмотры
285
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