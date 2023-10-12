ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинского народа.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил ПАСЕ и назвал это решение восстановлением исторической справедливости.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", — отметил глава государства.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ПАСЕ также призвала все страны-члены Совета Европы и другие парламенты признать Голодомор геноцидом украинского народа.

"Я благодарю ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа. Важно также, что ПАСЕ призвала все страны Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это морально, исторически и политически правильный поступок", — сказал Кулеба.

Что известно о резолюции ПАСЕ по Украине