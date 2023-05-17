Французский сенат признал Голодомор геноцидом украинцев

Такие преступления никогда не должны повторяться, и никогда не должны быть забыты.

Сенат Франции (верхняя палата парламента страны) проголосовал за признание состоявшегося в 1932-1933 годах Голодомора геноцидом украинцев.

Также читайте Во Франции прошло историческое голосование о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил французских сенаторов за такое решение, которое было историческим и восстанавливает справедливость.

"Французский Сенат только что признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв", — написал Кулеба.

Кроме того, глава МИД заявил, что подобные преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия 9 марта признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Болгарии в среду признал Голодомор геноцидом украинцев.

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