В Одессе во время воздушной тревоги слышны взрывы

Украинцев призывали не игнорировать тревогу.
В Одессе в среду, 17 мая, во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов. Российские террористы ракетами атакуют регион.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
17 мая в 21:51 в Одессе и южных регионах объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны российских террористов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей южных областей не игнорировать тревогу, поскольку угроза ударов велика. Он подчеркнул, что особенно опасно может оказаться в Одессе.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Украинцев призывают не снимать ПВО, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в Николаеве вечером, 16 мая, во время воздушной тревоги слышны взрывы. Российские террористы обстреляли гражданские объекты.
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