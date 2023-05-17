В Одессе во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Одессе в среду, 17 мая, во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов. Российские террористы ракетами атакуют регион.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

17 мая в 21:51 в Одессе и южных регионах объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны российских террористов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей южных областей не игнорировать тревогу, поскольку угроза ударов велика. Он подчеркнул, что особенно опасно может оказаться в Одессе.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Украинцев призывают не снимать ПВО, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в Николаеве вечером, 16 мая, во время воздушной тревоги слышны взрывы. Российские террористы обстреляли гражданские объекты.

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