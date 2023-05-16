В Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы: подробности

Украинцев призывают быть в укрытии.

В Николаеве вечером, 16 мая, во время воздушной тревоги слышны взрывы. Пока официально не известно, что произошло.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрыв в Николаеве прозвучал после оглашения воздушной тревоги. Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал об угрозе ударов и особой опасности для жителей Ингульского района Николаева.

Издание "НикВести" пишут, что взрывы были слышны в разных районах города.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе и сообщил о пожаре.

"Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - написал он.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что на месте одного из ударов, а это - открытая территория, пострадавших нет. Впоследствии он уточнил, что к медикам с осколочным ранением обратилась женщина.

Напомним, в Украине вечером 16 мая в ряде областей объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.

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