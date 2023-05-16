В ряде областей раздается воздушная тревога: карта

В Украине вечером 16 мая в ряду была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу начали объявлять 16 мая в 22:00.

Угроза воздушной атаки существует в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Жителей регионов, где объявили об опасности, призывают немедленно пройти в укрытия.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. При этом, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.

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