150 ударных дронов по Украине за две недели: чем враг будет их компенсировать — ГУР

Враг ищет необходимые ресурсы по всему миру, однако результаты поисков пока неутешительны.

Массированные удары дронами – одна из тактик кафиров. За две недели мая они выпустили по Украине около 150 ударных дронов. Сейчас враг активно ищет средства компенсации.

А об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в России действительно сложная ситуация: “Учитывая санкции и ограниченные возможности собственного военно-промышленного комплекса, они ищут необходимые ресурсы по всему миру. Пока что не очень удается. Собственно, те же "Шахеды", иранские дроны – это одно из немногих системных достижений окупантов по привлечению иностранных ресурсов. Но, конечно, россияне будут пытаться что-нибудь найти”.

Представитель ГУР также отметил, что у россиян есть достаточно большие запасы ракет С-300, которые могут длительное время наносить ущерб и поражение Украине, особенно приграничным, прифронтовым территориям, что и происходит в последнее время.

Массированные удары дронами по Украине: что известно

В последнее время Россия устроила несколько массированных атак Украины, так, в ночь на 14 мая по всей Украине дважды звучала масштабная воздушная тревога. Российские кафиры пытались атаковали Киев дронами-разведчиками. Это была седьмая воздушная атака на столицу с начала мая.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, до полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах. Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Кроме того, российские кафиры ночью 8 мая совершили массированную атаку дронами на Киев, в результате чего обломки одного из беспилотников повредили автомобиль и травмировали трех человек.

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал ночную атаку на столицу самой массовой с начала полномасштабного вторжения: в Киев летело 36 дронов, выпущенных россиянами.

Как стало известно, в Соломенском районе упали обломки на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома по бульвару Вацлава Гавела.

В результате были травмированы пять человек.

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