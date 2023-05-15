Великобритания передаст Украине сотни дальнобойных ракет и беспилотников — BBC

Великобритания пришлет в Украину сотни ракет дальнего радиуса действия и беспилотников. Это будет в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow, о которых было объявлено на прошлой неделе.

Об этом пишет BBC.

"Новые ракеты могут использоваться для уничтожения российских позиций на оккупированной территории Украины. Если Украина сможет уничтожить российские командные центры, логистические узлы и склады боеприпасов на оккупированной территории, то для Москвы может оказаться невозможным продолжать пополнять запасы своих фронтовых войск на местах", — сообщает издания.

ВВС отмечает, что Великобритания является страной, которая хочет помочь Украине получить преимущество на поле боя над российскими оккупантами. Издание не конкретизирует, о каких ракетах и беспилотниках идет речь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию анонсировал создание самолетной коалиции.

Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая начнется относительно скоро.

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