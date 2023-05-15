Зеленский анонсировал создание самолетной коалиции: кто в нее войдет

Британия намерена стать ключевым участником этой коалиции стран.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание самолетной коалиции.
Об этом он заявил во время совместного с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком общения с представителями СМИ на территории загородной резиденции Чеккерс в Бакингемшире.
По словам главы государства, в ходе встречи обсуждалась тема реактивных самолетов.
"Мы хотим создать эту самолетную коалицию. И я очень позитивен на этот счет. Мы говорили об этом. Я вижу, что в ближайшее время вы услышите, я думаю, очень важные решения, но мы должны немного больше поработать над этим", — сказал Зеленский. .
В ответ Сунак добавил, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку.
"Это не простое дело, когда мы обсуждаем наращивание боевого потенциала самолетов. Это не только поставки самолетов. Это также обучение пилотов и все вопросы материально-технического обеспечения", — сказал Сунак.
Британский премьер также отметил, что Британия относительно скоро приступит к обучению украинских пилотов, о чем сегодня было обсуждено с Зеленским.
"Мы готовы воплотить эти планы в относительно короткие сроки. А это значит, что мы будем обучать украинских граждан тому, чтобы они стали абсолютно боеспособными пилотами самолетов, и особенно, когда это касается тактик НАТО", — сказал Сунак и подчеркнул, что это важно составляющая долгосрочные отношения между Британией и Украиной.
Зеленский прибыл с визитом в Великобританию
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая побывает с визитом в Великобритании. Президент анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 мая опубликовал трогательное фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.
Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая начнется относительно скоро.
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