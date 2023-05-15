Зеленский анонсировал создание самолетной коалиции: кто в нее войдет

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание самолетной коалиции.

Об этом он заявил во время совместного с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком общения с представителями СМИ на территории загородной резиденции Чеккерс в Бакингемшире.

По словам главы государства, в ходе встречи обсуждалась тема реактивных самолетов.

"Мы хотим создать эту самолетную коалицию. И я очень позитивен на этот счет. Мы говорили об этом. Я вижу, что в ближайшее время вы услышите, я думаю, очень важные решения, но мы должны немного больше поработать над этим", — сказал Зеленский. .

В ответ Сунак добавил, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку.

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"Это не простое дело, когда мы обсуждаем наращивание боевого потенциала самолетов. Это не только поставки самолетов. Это также обучение пилотов и все вопросы материально-технического обеспечения", — сказал Сунак.

Британский премьер также отметил, что Британия относительно скоро приступит к обучению украинских пилотов, о чем сегодня было обсуждено с Зеленским.

"Мы готовы воплотить эти планы в относительно короткие сроки. А это значит, что мы будем обучать украинских граждан тому, чтобы они стали абсолютно боеспособными пилотами самолетов, и особенно, когда это касается тактик НАТО", — сказал Сунак и подчеркнул, что это важно составляющая долгосрочные отношения между Британией и Украиной.

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая побывает с визитом в Великобритании. Президент анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 мая опубликовал трогательное фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая начнется относительно скоро.

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