Зеленский отправляется в Лондон: какие планы у президента

Президент анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая побывает с визитом в Великобритании.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский сообщил, что встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встретюсь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", – говорится в заявлении украинского лидера.

Европейское турне Зеленского

Зеленский 13 мая побывал с официальным визитом в Риме, где встретился с премьером Италии Джорджой Мэлони и Папой Франциском. По итогам визита президент сообщил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба.

Уже 14 мая Зеленский прибыл в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. С ними президент обсудил вооружение и вопрос передачи Украине западных истребителей. Зеленского также наградили премией Карла Великого.

А поздно вечером Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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