Зеленский отправляется в Лондон: какие планы у президента

Президент анонсировал продолжение сотрудничества с Британией по расширению возможностей Украины на земле и в небе.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая побывает с визитом в Великобритании.
Об этом глава государства написал в Сети.
Зеленский сообщил, что встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встретюсь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", – говорится в заявлении украинского лидера.
Европейское турне Зеленского
Зеленский 13 мая побывал с официальным визитом в Риме, где встретился с премьером Италии Джорджой Мэлони и Папой Франциском. По итогам визита президент сообщил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба.
Уже 14 мая Зеленский прибыл в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. С ними президент обсудил вооружение и вопрос передачи Украине западных истребителей. Зеленского также наградили премией Карла Великого.
А поздно вечером Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читайте также: